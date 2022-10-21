Otomobil dere yatağına düştü; üniversiteli Enes öldü

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)BARTIN'da dere yatağına devrilen otomobilde sıkışan üniversite öğrencisi Enes Baloğlu (20), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Bartın'a bağlı Kocareis köyündeki orman yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde ormana kestane toplamaya gidenler dere yatağında ters dönmüş 74 BY 075 plakalı otomobili gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri otomobilin içinde sıkışan Enes Baloğlu´nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Baloğlu´nun cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Baloğlu´nun, Bartın Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-10-21 12:06:46
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