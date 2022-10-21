Amasra´daki maden faciası soruşturmasında 50 kişinin ifadesine başvuruldu (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MADENCİLERİN KULLANDIĞI MALZEMELER İNCELENECEK

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağındaki grizu patlamasında yaşamını yitiren ve yaralanan madencilerin savcılık tarafından el konulan üzerlerindeki elbiseleri, baret lambası, fener, GPS´ler ve evraklar, 7 adet delil poşeti ile incelenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildi. (DHA)

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-21 12:41:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.