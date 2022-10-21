Amasra'daki maden faciası soruşturmasında 50 kişinin ifadesine başvuruldu (3)



METAN GAZI YÜKSELMİŞ

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağındaki eksi 300 kotundaki grizu patlaması sonrasında metan gazı verilerine ulaşıldı. 41 madencinin hayatını kaybettiği patlamadan 12 dakika önceki veriler ortaya çıktı.

Veriler 17.59'dan önce yüzde 1'in altındayken, 17.59'da 1,06'da sistem ilk ikazı vermeye başlamış. 18.00'da 1,14, 18.01'de 1,22, 18.02'de 1,31, 18.03'te 1,41, 18.04'te 1,45, 18.05'te 1,55'e ulaşınca sistem alarma geçiyor. Bu sırada elektrikler kesiliyor. İçeride bulunan ikaz sistemleri de sarı ve kırmızı ışık yakarak işçiler uyarılıyor. 18.06'da 1,55, 18.07'de 1,59, 18.08'de 1,65, 18.09'da 1,69. 18.10 da patlamanın yaşandığı saat olarak tespit edildi. Alınan verilerin eksi 300 kotundaki 2 galeriden birinden alındığı öğrenilirken, hangi galeriden bu verilerin alındığı ise bilinmiyor.

Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki 16.0024.00 mesaisinde eksi 350'de 1, eksi 300'de 2 ve 250 kotunda 2 galeride çalışma yapıldığı öğrenildi. Eksi 250 kotundaki bir galeride doğal havalandırmanın bulunduğu mekanize ayak, diğer galerilerde de temiz havayı taşıyan vantüplerin, ocak içerisinde elektrik kesilse bile dışarıda elektrikle beslenerek çalıştığı öğrenildi. Patlamanın olduğu eksi 300 kotundaki 2 galerinin gerisindeki gaz sensörleri bulunuyor. Eksi 300 kotunun barajla kapatılmasından dolayı sağ ve soldaki hangi galeride patlamanın yaşandığı bilinmiyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-21 15:35:34



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