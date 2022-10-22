TBB Başkan Yardımcısı: Amasra´da, soruşturma ve yargılama aşamasında her alanda yer alacağız



Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)TÜRKİYE Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suçiçmez, Bartın´ın Amasra ilçesindeki maden ocağında 41 kişinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin, "Barolar Birliği olarak, soruşturma ve yargılama aşamasında her alanda yer alacağız. Burada iş kazalarının ve iş cinayetlerinin önüne kesecek yargı kararlarının çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi yaralandı. Faciayla ilgili soruşturma sürerken Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez ile Artvin, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Kars, Kırıkkale, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Zonguldak baro başkanları, Amasra Adliyesi´nde soruşturmanın başında olan Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak´ı ziyaret etti. Suiçmez ve baro başkanları, Kaynak ile soruşturma ile ilgili görüştü. Adliye çıkışında açıklama yapan Sibel Suiçmez, "Türkiye adalet tarihinde Amasra´daki bu iş katliamının, iş cinayetinin önemli bir dönüm süreci yaratacağına inanıyoruz. Türkiye´de vatandaşlarımız artık adaletin gerçekleşeceğine inanmıyor, tam da bu noktada, yargının tüm sacayaklarına düşen görevi vatandaşın bu duygusunu ortadan kaldıracak, etkin bir soruşturma yürütülmesi, soruşturma sonuçlarının da yargıya iletilmesi olacaktır. Bu anlamda bizler barolar ve baro başkanları olarak, elbette soruşturma aşamasından yargılamanın diğer süreçlerine katkı sunarak, katılan olacağız ve yapılması gerekenleri ısrarla söyleyeceğiz" dedi.

Suiçmez iş kazalarının ve cinayetlerinin önünü kesecek yargı kararlarının çıkacağına inandıklarını ifade ederek, "Şunun bilinmesini istiyoruz ki; Türkiye´de artık hiçbir vatandaş savunmasız bırakılmayacaktır. Türkiye Barolar Birliği´nin ve 81 baromuzun bu konuda görüşü budur. Dolayısıyla biz bugün burada sayın başsavcımızla ve Bartın baromuzla yaptığımız toplantı ile soruşturmaya ilişkin iletmiş bulunuyoruz. Eminim burada yapılacak bu soruşturma hepimiz üzerimize yaptığımız noktada adalet yerini bulacaktır. Burada bizler görmeyenin gözü, duymanın kulağı, konuşamayanın sesi olacağız. Eğer bir yerlerde seslerini çıkartılmasını engel olacaklar vardıysa bilin ki Barolar Birliği bunlara ses ve ışık olacaktır. Barolar Birliği olarak, soruşturma ve yargılama aşamasında her alanda yer alacağız. Burada iş kazalarının ve iş cinayetlerinin önünü kesecek yargı kararlarının çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

VALİLİKTEN 3 GÜNLÜK YASAK KARARI

Bu arada Bartın Valiliği, maden faciasıyla ilgili eylemlere katılmak üzere kente geldiği değerlendirilen kişilerin bireysel veya toplu bir şekilde araçlarla Amasra ilçesine girişleri 3 gün süreyle yakalandı. Valilik´ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında ilimiz Amasra ilçesi Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğü´ne ait maden ocağında meydana gelen maden kazası ile ilgili olarak ilimize il dışından farklı grupların gelerek çeşitli eylemlerde bulunabilecekleri bilgisi edinilmiştir. Bu bağlamda, mevzuat doğrultusunda; çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine girişleri, 22 Ekim günü saat 00.01´den 24 Ekim günü saat 23.59´a kadar 3 gün süre ile yasaklanmıştır." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-22 17:52:14



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