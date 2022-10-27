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BARTIN´ın Amasra ilçesinde 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi için gözaltı kararı verildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bartın

2022-10-27 17:24:28



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