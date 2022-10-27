Bartın'daki maden faciasında 25 kişi için gözaltı kararı (2)

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GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLİYOR

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı´nın maden faciasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı karara vermesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Gözaltına alınanlar polis ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü´ne getiriliyor. Gözaltı işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-27 18:10:17



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