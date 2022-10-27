Bartın'daki maden faciasında 25 kişi için gözaltı kararı (3)

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22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı´nın maden faciasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, 22 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile yöneticilerin de bulunduğu öğrenilirken, 3 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-27 18:40:12



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