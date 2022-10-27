Bartın'daki maden faciasında 25 kişi için gözaltı kararı (4) 

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İFADELER YARIN ALINACAK

Gözaltına alınan 22 kişiden 12 kişi, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde nezarethanenin yetersiz olması nedeniyle minibüsle Bartın Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Gözaltındakilerin ifade alma işlemlerine yarın sabah başlayacağı öğrenildi. Gözaltına alınacak 3 kişinin ise başka illerde olduğu, belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-27 22:12:30



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