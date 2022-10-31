Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (2)

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2 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş ile elektromekanik başmühendisi Serkan Özdağan da adliyeye sevk edildi. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-31 11:24:07



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