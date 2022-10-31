Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (3)

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10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Amasra'da maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kişi sayısı 10'a ulaştı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-31 12:39:26



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