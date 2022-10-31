Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (4)

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16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında müessese müdürü Cihat Özdemir, idari ve mali konulardan sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, makine mühendisi Musa Adıyaman, maden mühendisi Recep Orhan, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, makine mühendisi Şuayb Orhan, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş, maden mühendisi Levent Aydın, jeoloji mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, elektro mekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan, maden teknikeri Mehmet Özdemir, işletme baş mühendisi Mehmet Tural, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, maden mühendisi Hidayet Gökdere, emniyet şefi Ferhan Güneş, sondaj şefi Tayfun Uça, hazırlık şefi Selami Yeşilsu, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun, ikinci kartiye şefi Şenol Kaya, elektrik servis şefi Onur Öztürk gözaltına alınmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-31 14:11:37



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