Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (5)

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5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Amasra'da maden faciası soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi. Burada emniyet şefi Ferhan Güneş, idari ve mali konulardan sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, ikinci kartiye şefi Şenol Kaya ve hazırlık şefi Selami Yeşilsu, savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki 4 kişinin de adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-31 15:05:55



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