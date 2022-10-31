Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (6)

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MÜESSESE MÜDÜRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette sorgulamaları tamamlanan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile maden mühendisi Hidayet Gökdere adliyeye sevk edildi. Böylece adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı, 22'ye çıktı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-31 15:54:36



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