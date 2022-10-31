Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (6)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (6)

DHA

Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (6)


MÜESSESE MÜDÜRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette sorgulamaları tamamlanan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile maden mühendisi Hidayet Gökdere adliyeye sevk edildi. Böylece adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı, 22'ye çıktı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-10-31 15:54:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA MÜESSESE MÜDÜRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA MÜESSESE ...
Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (5)
YEREL HABERLER Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar ...
Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (4)
YEREL HABERLER Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar ...
Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (3)
YEREL HABERLER Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar ...
(Görüntülü)MADEN FACİASINDA GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ- EK (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MADEN FACİASINDA GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ...
Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede (2)
YEREL HABERLER Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar ...
(Görüntülü)MADEN FACİASINDA GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-EK
YEREL HABERLER (Görüntülü)MADEN FACİASINDA GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ...
GÜNCELLEME 2 - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki sürüyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ...
GÜNCELLEME - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki sürüyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ...
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki başladı
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin ...
(Görüntülü)MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ...
Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede
YEREL HABERLER Maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar ...
(Görüntülü) BARTIN - MADEN FACİASINI SORUŞTURAN BİLİRKİŞİ HEYETİ YENİDEN MADENCİLERLE GÖRÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN - MADEN FACİASINI SORUŞTURAN ...
Bartın Başsavcısı ve beraberindeki heyetten Amasra'daki maden ocağında inceleme
YEREL HABERLER Bartın Başsavcısı ve beraberindeki heyetten ...
Maden faciasını soruşturan bilirkişi heyeti yeniden madencilerle görüştü
YEREL HABERLER Maden faciasını soruşturan bilirkişi heyeti yeniden ...
Amasra'da fener alayında, patlamada hayatını kaybeden madenciler anıldı
YEREL HABERLER Amasra'da fener alayında, patlamada hayatını kaybeden ...
(Görüntülü)MADEN FACİASINDA ?İHMAL? SORULUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MADEN FACİASINDA ?İHMAL? SORULUYOR
Maden faciasında `ihmal´ soruluyor 
YEREL HABERLER Maden faciasında `ihmal´ soruluyor 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.