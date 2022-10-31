Maden faciası soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi; 2 tutuklama (7)

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2 MÜHENDİS TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

Gözaltına alınan 24 kişinin adliyeye sevk işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden ikinci kartiyeden sorumlu maden mühendisi Levent Aydın ve birinci kartiyeden sorumlu maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı. Elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişi sayısı 6'ya yükseldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-31 17:36:09



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