Maden faciası soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi; 2 tutuklama (8)

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3 KİŞİ DAHA SERBEST KALDI

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen elektrik servis şefi Onur Öztürk, makine mühendisi Şuayb Orhan ve makine mühendisi Musa Adıyaman savcılık tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişi sayısı 9´a yükselirken, 2 kişi tutuklandı. 13 kişinin işlemleri adliyede devam ediyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-31 18:02:17



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