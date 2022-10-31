Maden faciası soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi; 3 tutuklama (9)

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MÜESSESE MÜDÜR YARDIMCISI DA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca tutuklandı. Tutuklu sayısı 3´e yükseldi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-31 18:08:33



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