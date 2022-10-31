Maden faciası soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi; 7 tutuklama (11) 

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MÜESSESE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi tutuklandı. Tutuklu sayısı 7'ye yükselirken, 8 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. (DHA)Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-10-31 22:23:53



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