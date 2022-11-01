Maden faciası soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi; 8 tutuklama (12) 

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İŞLETME BAŞ MÜHENDİSİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen elektro mekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan ise serbest bırakıldı. 6 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-11-01 00:16:24



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