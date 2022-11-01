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Maden faciası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı, 16 kişi serbest bırakıldı 

DHA

Maden faciası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı, 16 kişi serbest bırakıldı 


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir´in de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle olmak üzere 16 kişi ise serbest bırakıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü´ne ait maden ocağında 41 madencinin yaşamını yitirmesi, 11 işçinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 24 kişi gözaltına alınırken, İstanbul'da bulunan 1 kişi ise daha sonra gözaltına alınacak. Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 24 kişiye, ihmaller ve mevzuat gereği alınması gereken tedbirlerin neden alınmadığı soruldu. Emniyet, 242 sayfalık dosya hazırladı.
ÖN RAPOR HAZIRLANDI
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı ile bilirkişi heyeti maden ocağında incelemelerde bulundu. Maden, jeoloji, jeofizik, elektrik ve makine mühendisleriyle iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti, 28 sayfalık ön inceleme raporu hazırlayarak, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı´na teslim etti. Raporda, "İş kazası, eksi 320 kalın damar tavan yolundaki patlatma çalışma kaynaklı olarak meydana gelmiş, grizu ve kömür tozu patlamasını içeren bir patlamadır" ifadesine yer verildi.
Ön raporda, hayata geçmeyen yatırım ve iyileştirmelerin kazanın meydana gelmesinde önemli rol aldığı belirtilerek, "Havalandırma sistemi yeterli ve etkili olsaydı olayın meydana gelmesi önlenirdi. Metan drenajı uygulaması hayata geçirilmiş olsaydı meydana gelen kaza olayı önlenebilirdi. Tozla mücadele etkin yapılsaydı, meydana gelen kazanın etkisi daha az olabilirdi" tespitlerinde bulunuldu. Ayrıca, "Denetleme mekanizmasının gereken etkinliği sağlayamadığının net görüldüğü, bunun da kazanın meydana gelmesinde etkisi olduğu" açıklandı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI  
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12´si savcılıktan serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, maden mühendisi Levent Aydın, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş, emniyet mühendisi Şahan Kahraman tutuklandı. 4 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-11-01 09:37:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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