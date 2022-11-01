Maden faciası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı, 16 kişi serbest bırakıldı (2)



ÖN RAPORDA PATLAMA GÜNÜ ANLATILDI

Bartın´ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 28 sayfalık ön raporda patlama ile ilgili açıklamalara yer verildi. Patlamanın, patlatma olayı ile birlikte eş zamanlı gerçekleştiği, patlama ile birlikte metan gazının ve kömür tozunun birlikte ve zincirleme olarak gerçekleştiği belirtildi.

Raporda patlama anı ve metan gazı değerleri belirterek, "Eksi 320 kalın damar üst tavan galerisinde delik delme işleri tamamlanmış ve delikler patlayıcı madde ile doldurulup kazı arını patlatmaya hazır hale getirilmiştir. Patlamanın olduğu eksi 320 kalın damar üst tavan hazırlık galerisinde metan miktarını gösteren sensör CHa-27 nolu sensördür. 16.0024.00 vardiyasında bu sensöre ait kayıtlar incelendiğinde saat 16.00 ile 17.55 arasında ortamdaki metan konsantrasyonunun yüzde 0,63 ile başlayıp kısa bir aralıkta değişerek yüzde 0,65'te kaldığı görülmektedir. 17.56´da yüzde 0,71 olan metan değerinin artmaya başlayarak, 17.59´da yüzde 1,06'ya geldiği ve ikaz verdiği, saat 18.05'de ise yüzde 1,55´e gelerek gaz izleme sisteminde alarm verdiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Sensörden son ölçüm saat 18.09´da alınmış ve bu değer yüzde 1,69 olarak kaydedilmiştir. Sensör kayıtlar temel alınmak üzere, patlamanın etkisi, yeryüzünde meydana gelen alarm koşulları ve kurtarma ekiplerinin ocağa giriş süreleri incelendiğinde, patlama olayının 18.09´da olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

PATLAMA, PATLATMA OLAYI İLE BİRLİKTE EŞ ZAMANLI

Ön raporda, patlamanın, patlatma olayı ile birlikte eş zamanlı gerçekleştiği belirtilerek şöyle denildi:

"Sensör kayıtlarının, kaza bölgesinde bulunan işçi ifadelerinin ve tertiplerin incelenmesi neticesinde grizu patlaması olayının eksi 320 kalın damar üst tavan hazırlık galerisinde, patlatma olayı ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştiği patlama ile birlikte ortamdaki metan gazının ve kömür tozunun birlikte ve zincirleme olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Patlama olayının olduğu galeride vefat eden isçilerin bedenlerinin bulunduğu kroki incelendiğinde, 2´nci kartiyede bulunan barutçu Öner Yıldız´ın önde, ayakta çalışacak isçilerin de barutçunun arkasında bulunmuşlardır. Kazanın meydana gelmesinden sonra, kazanın etkileri tüm maden ocağına yayılmıştır."

`KAZANIN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİR TANESİ DE İŞÇİ AÇIKLARIDIR´

Maden faciasına yargı sürecinin takipçisi olduklarını belirten Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Hakan Yeşil, işçi eksikliğine değinerek, "GMİS olarak yıllardır, `Ağır şartlarda yoğun emek sarf ederek derin madencilik yapıyoruz. Bu madenciliği yaparken de şu kadar kişiyle çalışmamız gerekir. Bunun bilimsel bir açıklaması ve karşılığı da var. Bu işlerin artık kolay olmadığını, yaşadığımız işçi açıkları nedeniyle 3 kişinin yapması gereken işleri 2 kişinin, 1 kişinin yaptığını yıllardır beyan ediyoruz. Hala aynı şeyi söylüyoruz. TTK işçi açıkları sebebiyle iş güvenliği ve işçi sağlığı anlamında ileriki dönemlerde sıkıntılar yaşayacağız demiştik. Geldiğimiz noktada bu patlamanın nedenlerinden bir tanesi de işçi açıklarıdır. İşçi açıkları giderilse hem iş güvenliği ve işçi sağlığı anlamında da büyük önlemler alınırken, daha sağlıklı ortamda daha fazla kömür üretimi sağlanacaktır. Kazanın önemli sebeplerinden bir tanesi de işçi açıklarıdır" dedi. (DHA)

Ayhan ACAR-Aytaç ÖZTÜRK/BARTIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR-Aytaç ÖZTÜRK

2022-11-01 15:38:36



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