Amasra'da patlamada yaralanan madenci Taner Şen, hayatını kaybetti (2)

TANER ŞEN´İN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Bartın´ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada yaralanan Taner Şen (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Taner Şen´in Amasra´nın Gömü köyündeki babaevine jandarma ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Taziyeleri kabul eden Taner Şen´in dayısı madenci Tayfun Kayhan, "Ben olayın yaşandığı gün gündüz vardiyasındaydım. İşimizi bitirdikten sonra evimize geldik. Kazanın olduğunu duyunca ocağa giderek, tesisatlarımızla aşağıya indik. Ben yeraltında yürürken, yeğenim Taner Şen´i fark ettim. Onu birkaç arkadaşımızla dışarıya çıkardık. Dışarıya çıkartırken, bilinci yerindeydi. Taner acı içerisinde olmasına rağmen biz olayla ilgili sorular sorduk. Çok net cevap veremedi, ama bilinci yerindeydi. Sonra biz yeniden ocağa girdik. Başka yaralıları çıkardık. Sonra İstanbul´da tedavi görüyordu. Şimdi de üzücü bir haber aldık. Şu anda acımız büyük" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan Acar
2022-11-04 18:03:36
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