Diyanet Bartın teravih namazı vakti saat kaçta?
On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına girilmesiyle teravih namazının nasıl kılındığına ilişkin detaylar gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan teravih namazları 20 rekattan oluşmaktadır. Bartın'da ise teravih namazı saati merak ediliyor. İşte Bartın 2024 teravih namazı saatleri...
İslam aleminde önemli ve özel olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Camide cemaat ile idrak edilen teravih namazına ilişkin sorgulamalar hız kazanırken namaz saatleri gündeme geldi. Peki, Diyanet ile Bartın teravih namazı vakti saat kaçta? İşte Bartın teravih namazı saatleri...
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2024 Dini Günler Takvimi yayınlandı. Buna göre; Ramazan ayı 2024 yılında 10 Mart gecesi sahura kalkılmasıyla birlikte 11 Mart Pazartesi başlayacak ve 2024 yılının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar 2024 gecesi kılınacak.
BARTIN'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınır. İşte Bartın yatsı namazı vakitleri:
10 Mart Pazar yatsı vakti: 20.18
11 Mart Pazartesi yatsı vakti: 20.19
12 Mart Salı yatsı vakti: 20.20
13 Mart Çarşamba yatsı vakti: 20.22
14 Mart Perşembe yatsı vakti: 20.23
15 Mart Cuma yatsı vakti: 20.24
16 Mart Cumartesi yatsı vakti: 20.25
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?
Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.