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Bartında dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

AA

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken suda gözden kaybolan astsubay için arama çalışmaları başlatıldı.

Bartın

Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Uzman çavuşlar bir süre sonra su yüzeyine çıkarken, Astsubay Hakan K. (34) gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik arama kurtarma ve AFAD ekipleri, astsubayı arama çalışması başlattı.

112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de liman bölgesinde hazır bekletiliyor. Bu arada, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

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