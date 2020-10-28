DHA

Bartın'ın Ulus ilçesinde Mücahit Bozkurt ormanlık alanda baygın halde bulduğu kemirgen türü için durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

DHA'nın haberine göre köye gelen ekipler, 4 aylık olduğu belirlenen ağaç yediuyurunu alarak Bartın’da veteriner kliniğe götürdü.

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, “Bu kemirgen Bartın’da ilk kez görüldü. Kemirgenin ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunuyor bize haber verildi. İlk bulduğumuzda çok baygındı ve hareketleri kısıtlıydı. Sonrasında biz ilk tedavisini yaptık. Herhangi bir rahatsızlığı şu anda yok. Bir süre daha kliniğimizde tedavi ettikten sonra bulunduğu alana bırakacağız. Bu tür her zaman görülen bir tür değil, ilk kez kentimizde görüldü dedi.