Bu önlemlerle baş ağrısını engelleyin!

"Bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı” diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini anlattı, alınabilecek 8 etkili önlemi sıraladı
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Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, “Baş ağrısı en sık görülen ağrı şekillerinden biri. Özellikle de bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı” diyor.
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Dr. Elvan Cevizci Akkılıç hava sıcaklığındaki artışın birçok yönden baş ağrılarını artırabildiğini belirtirken, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini anlattı, alınabilecek 8 etkili önlemi sıraladı.
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Sıcak hava
Hava sıcaklığındaki artış birçok yönden baş ağrılarını artırabiliyor. Sıcak havalarda ‘vazodilatasyon’ denilen damar genişlemesi oluyor ve bu da ağrıya neden oluyor. Yine sıcaklık artışı tansiyon yükselmelerine neden olabilirken, buna bağlı olarak özellikle ense bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilebiliyor.
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Yeterince su içmemek
Eğer yeterli sıvı tüketmiyorsak terleme ile vücudumuz sıvı kaybettiğinden, sıvı eksikliğine bağlı baş ağrısı meydana gelebiliyor.
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Bilinçsiz klima kullanımı
Sıcaklık artışı neredeyse her girdiğimiz alanda bizi klima kullanımına yönlendiriyor. Ancak dikkat! Klimaya doğrudan maruz kalmak, özellikle kaslarda kasılmaya neden olup baş ve boyun ağrılarına neden olabiliyor.
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Kaliteli uyuyamamak
Sıcaklıktaki ve nem oranındaki artış, pek çok kişide uykuya dalma güçlüğüne neden oluyor. Uyku bozukluğu bugünlerde sık yaşanırken, yeterli ve kaliteli olmayan uyku baş ağrısının en sık rastlanan nedenlerinden birini oluşturuyor.
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Yoğun nem
Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç “Yoğun nem vücudumuzda baş ağrısına yol açabilecek birçok sistemi etkileyebilir. Bu konuda günlük rutinimizde bazı noktalara dikkat ederek daha kaliteli bir yaşam elde edebiliriz” diyor.
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Bu önlemlerle baş ağrısını engelleyin!
* Güneş ışınlarının yoğun ve dik geldiği 11:00-15:00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın.
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* Dışarı çıkarken geniş şapka takın, açık renkli ve pamuk kıyafetler giyin, güneş gözlüğü takın.
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* Bol su ve ayran gibi içeceklerle sıvı eksikliğinin önüne geçin.
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* Çay ve kahve tüketimini gün içinde sınırlandırın.
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* Özellikle uykudan iki saat önce çay ve kahve tüketmeyin. Çünkü içerisinde bulunan tein ve kafein, uykuya dalma ve sürdürme güçlüğüne neden olabilir.
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* Alkol baş ağrısını tetikleyebileceğinden uzak durun.
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* Klimalara doğrudan maruz kalmayın, 24 derecenin altına ayarlamayın.
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* Çok sıcak ortamdan çok soğuk bir ortama hemen geçiş yapmayın, sıcaklığı kademeli olarak düşürün.
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