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Başak Cengiz kimdir? Başak Cengiz nereli, neden öldü? Başak Cengiz olayı hakkında merak edilenler

Türkiye'nin iki gündür "samuray kılıcı cinayeti" olarak da anılan Başak Cengiz cinayetini konuşuyor. Ataşehir'de yolda yürürken Can Göktuğ Boz isimli saldırgan tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Mimar Başak Cengiz kimdir? Başak Cengiz nereli, neden öldü? İşte Başak Cengiz olayı hakkında merak edilenler

Başak Cengiz kimdir? Başak Cengiz nereli, neden öldü? Başak Cengiz olayı hakkında merak edilenler

Mimar Başak Cengiz'in cenazesi bugün Ankara'da toprağa verildi. Başak Cengiz'in cenazesine annesi Beyhan Cengiz ve babası Avni Cengiz'in acı feryatları damga vurdu.

BAŞAK CENGİZ KİMDİR?

Başak Cengiz, 28 yaşında Ankaralı bir mimardı. İşi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz 9 Kasım Salı günü 19.00'da 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile saldırıya uğradı. Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde gerçekleşen saldırının ardından hayatını kaybeden Başak Cengiz nişanlıydı. Başak Cengiz bugün memleketi Ankara'da toprağa verildi.

BAŞAK CENGİZ OLAYI NEDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre kadına arkadan yaklaşan şüpheli, hiç bir şey söylemeden elindeki yaklaşık 75 cm uzunluğundaki samuray kılıcını peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Olayın duyulması üzerine İstanbul polisi alarma geçti. Olay yerine giden ekipler, vahşi cinayetin işlendiği anın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde bir süre yolda tek başına bekleyen şüphelinin, daha sonra yürüyerek ilerleyen Başak Cengiz'in peşine takıldığı, kılıcı çekerek aniden ona saplamaya başladığı görüldü.

Olay sırasında neye uğradığını anlayamayan kadının çığlıklarına aldırış etmeden saldırıyı sürdüren şüphelinin yere düşmesine rağmen kılıcı saplamaya devam ettiği görüldü. Genç kızın hareketsiz kalmasının ardından şüphelinin olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaştığı görüldü.

BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİNİN EVİNDE 15 KILIÇ VE BIÇAK BULUNDU

Polis bu güvenlik kameralarını kullanarak şüphelinin olayın meydana geldiği lüks sitenin içine doğru kaçtığını belirledi. Yapılan çalışmada lüks sitede tek başına oturduğu öğrenilen şüphelinin evine polis baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli Can Göktuğ Boz gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.

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