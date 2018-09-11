Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a 210 bin liralık doğum günü hediyesi

Modacı ve stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, önümüzdeki ay doğum günü olan eşine hediye olarak Londra'daki bir galeriden 210 bin liraya 4 tablo aldı