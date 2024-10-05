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        Başakşehir: 1 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Kayserispor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Başakşehir haftayı 14 puanla, Kayserispor ise 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 20:57 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:57
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Konuk ekip 32. dakikada Carlos Mane'nin golüyle öne geçerken, ev sahibi ise 53. dakikada Krzysztof Piatek'le bulduğu golle beraberliği yakaladı.

        Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e, Kayserispor ise 4'e yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Trabzonspor'a konuk olacak. Kayserispor, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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