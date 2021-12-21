Başakşehir Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. 17. dakikada Deniz Türüç'le 1-0 öne geçen turuncu-lacivertliler 28'de Diarra'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi. Ev sahibi ekip 69'da Caiçara, 78'de ise Visca ile 2 gol daha buldu ve 3 puana 3 golle uzandı.