Başakşehir 4 maç sonra kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler, ligde 4 maç aranın ardından yenilgi yüzü gördü. İstanbul temsilcisi, son olarak 22. haftada yine sahasında Göztepe’ye 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0, konuk ettiği Gaziantep FK’yı ve dış sahada Rizespor’u 2-0, 21. hafta erteleme müsabakasında da Fatih Terim Stadı’nda İH Konyaspor’u 2-1’lik skorlarla geçmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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