Başakşehir: 5 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, evinde Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti. Krzysztof Piatek (3), Joao Figueiredo ve Deniz Türüç'ün golleriyle 2-0'dan geri dönerek kazanan Başakşehir, puanını 7'ye yükseltti. Antalyaspor ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada 2-0 yenik duruma düşen Başakşehir, müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 5-2 mağlup etmeyi başardı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 43'te Joao Figueiredo, 62'de Deniz Türüç, 64, 72 ve 80. dakikalarda Krzysztof Piatek attı. Konuk ekibin gollerini ise 2 ve 41. dakikalarda Sam Larsson kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 7'ye yükseltti, Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Bodrum FK'ya konuk olacak. Antalyaspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.