Başakşehir, Belçika takımlarına karşı 7. sınavda

UEFA Konferans Ligi 6. maçında deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak RAMS Başakşehir, Belçika takımlarına karşı 7. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip bugüne kadar 3 farklı Belçika takımıyla toplam 6 maç oynadı. İstanbul ekibi, Club Brugge, Antwerp ve Gent ile oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 11 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Belçika takımlarıyla 3 kez eşleşen Başakşehir, 2 kez turu geçmeyi başardı. İLK MAÇ 2017'DE Başakşehir'in, bir Belçika ekibiyle ilk karşılaşması 2017-2018 sezonunda oldu. Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Club Brugge ile 26 Temmuz 2017'de deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibinin deplasmanda golleri Mossoro (2) ve Elia'dan geldi.

REKLAM Sahasında oynadığı rövanş maçını Adebayor ve Visca'nın golleriyle 2-0 kazanan Başakşehir adını play-off turuna yazdırdı. ANTWERP'İ ELEDİ, GENT'E ELENDİ Başakşehir, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Antwerp ile eşleşti. Sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçı Berkay Özcan, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic'in golleriyle 3-1 kazanmayı bilerek grup aşamasına yükseldi.