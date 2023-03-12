HABERTURK.COM

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Şenol Güneş'li Beşiktaş'ı konuk ediyor. SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Başakşehir Fatih Terim

YAYIN: beIN SPORTS 1 BAŞAKŞEHİR: Volkan, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Biglia, Aleksic, Deniz, Januzaj, Szysz, Figueiredo BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Tayyip Talha, Omar Colley, Masukau, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya 3. sırada başladı. Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.



WELINTON CEZALI, GHEZZAL YOK Siyah-beyazlı ekipte Welinton Souza ve Rachid Ghezzal karşılaşmada görev yapamıyor. MKE Ankaragücü maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da sarı kart görmüştü. Uzun süren sakatlığının ardından Antalyaspor maçında sahalara dönmesi beklenen ancak karşılaşma öncesi yapılan ısınma sırasında kasığından sakatlanan Rachid Ghezzal de bugün maç kadrosundan çıkarıldı.

CENK TOSUN SINIRDA Siyah-beyazlı takımın hücum silahlarından Cenk Tosun, karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkıyor. Bu sezon Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören golcü oyuncu, Medipol Başakşehir maçında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve İstanbulspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE MESUT ÖZİL YOK Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemiyor. Turuncu-lacivertli takımın Gent ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde sakatlanan Eden Karzev'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

33. RANDEVU Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 32 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. SON MAÇ BAŞAKŞEHİR'İN İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 1-0 kazandı. Vodafone Park'ta oynanan 12 Eylül 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore attı. Rekabette Medipol Başakşehir'in 43 golüne, Beşiktaş 41 golle karşılık verdi. LİG MAÇLARI İki ekip Süper Lig'de 29 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 9, Beşiktaş ise 7 kez kazandı. Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. Süper Lig rekabetinde Başakşehir'in 40, Beşiktaş'ın 39 golü bulunuyor. BAŞAKŞEHİR EVİNDE ÜSTÜN Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 16. kez sahasında ağırlıyor. Başakşehir'in ev sahipliğinde 8'i Başakşehir Fatih Terim Stadı, 7'si Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 15 maçta, turuncu-lacivertliler 8 kez kazanırken, Beşiktaş'ın bu süreçte yalnızca 2 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir bu maçlarda rakibine 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 15 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı. KUPADA ÜÇ MAÇ İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu. İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.