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Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor. Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir 15. sırada yer alıyor

Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka
YEDEKLER: Muhammed Şengezer, Hasan Ali, Ravil, Leo Duarte, Aleksic, Şener, Guldbrandsen, Tolga Ciğerci, Zulj, Atabey
TEKNİK SORUMLU: Emre Belözoğlu

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi
YEDEKLER: Ersin, Montero, Salih, Gökhan Töre, Can, Larin, Necip, Serdar, Umut Meraş, Alex Teixeira
TEKNİK SORUMLU: Murat Şahin (Sergen Yalçın cezalı)

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor. Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 6 puanla 15. sırada yer aldı.

SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2) ve Demir Grup Sivasspor (2-1) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

30. RANDEVU

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 29 resmi maçta rakibine 8 kez üstünlük kurabildi. Medipol Başakşehir de Beşiktaş'ı 8 defa mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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