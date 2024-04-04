STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Dubois, Josef, Kemen, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Davidson, Piatek

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Aboubakar

Son 3 maçını kaybeden üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş ise 46 puanla ligde 4. sırada yer alıyor ve kötü gidişatı durdurmak adına 3 puanı hanesine yazdırmayı arzuluyor.

Üç maçlık galibiyet serisi, MKE Ankaragücü yenilgisiyle sona eren turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonunda 42 puan topladı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Avrupa bileti şansını sürdürebilmek için galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

"Kara Kartal" bu maçlarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden İstanbul Başakşehir, bu rekabet tarihinde üst üste üç yenilgi aldığı ya da üst üste üç karşılaşmayı boş geçtiği bir süreç yaşamadı.

İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-0 kazanan Beşiktaş, bugüne kadar bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamadı.

REKLAM

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en az 15 kez ziyaret ettiği 26 deplasman arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi İstanbul Başakşehir (%20; 3/15).

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan İstanbul Başakşehir (1-0 vs Samsunspor & 1-0 vs Antalyaspor), bu şekilde üst üste üç galibiyet aldığı son süreci Ağustos-Eylül 2022 arasında yaşadı.

Süper Lig'deki son üç maçını kaybeden Beşiktaş, yabancı teknik direktörler yönetiminde üst üste dört mağlubiyet aldığı son seriyi Mircea Lucescu'nun son dört karşılaşmasında yaşadı (Nisan-Mayıs 2004).

İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan İstanbul Başakşehir (1M), daha önceki 11 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 3B 6M).

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 30 maçın 12'sini kaybeden Beşiktaş (14G 4B), lig tarihinde 13+ mağlubiyet aldığı bir sezon geçirmedi.

Bu sezon Süper Lig'de kullandığı altı penaltının sadece ikisini gole çevirebilen Beşiktaş, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana en fazla penaltı kaçırdığı sezonu yaşıyor. Kullandığı son iki penaltıdan faydalanamayan siyah-beyazlılar (Cenk Tosun & Milot Rashica), aynı süreçte üst üste üç penaltı kaçırdığı bir süreç geçirmedi.

Beşiktaş'a rakip olduğu üç Süper Lig maçında da skora etki edemeyen Dimitris Pelkas'ın, Türkiye kariyerinde 4+ kez karşılaşıp gol katkısı sağlayamadığı tek takım Antalyaspor (4 maç).

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son iki golü de Ernest Muçi'den gelirken; bu sezon siyah-beyazlıların üst üste üç lig golünü kaydetmeyi başaran tek oyuncu Semih Kılıçsoy (Şubat 2024).