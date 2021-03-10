Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı. 12 Mart Cuma günü oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ
12 Mart Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ
TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Koray Gençerler
13 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar
14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Menemenspor-Adanaspor: Murat Erdoğan
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: Yasin Kol
19.00 Bursaspor-Ankaraspor: Alper Çetin
15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
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