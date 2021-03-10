Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı. 12 Mart Cuma günü oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Mart Cuma:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Koray Gençerler

13 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Menemenspor-Adanaspor: Murat Erdoğan

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: Yasin Kol

19.00 Bursaspor-Ankaraspor: Alper Çetin

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek