Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBaşakşehir
ABONE OL

Başakşehir-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Başakşehir - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Başakşehir-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı. 12 Mart Cuma günü oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Mart Cuma:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Koray Gençerler

13 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Menemenspor-Adanaspor: Murat Erdoğan

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: Yasin Kol

19.00 Bursaspor-Ankaraspor: Alper Çetin

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Galatasaray'dan Belhanda kararı! Belhanda sözleşmesi feshedildi! - Spor Haberleri
FUTBOLBelhanda'nın sözleşmesi feshedildi!
Cristiano Ronaldo, Juventus'ta başarıya uzak kaldı - Spor Haberleri
FUTBOLRonaldo'nun dönemi bitti mi?
Galatasaray ile Enerjisa arasında yapılan anlaşmanın detayları - GS haberleri
FUTBOLİşte tarihi anlaşmanın detayları
Ersin Destanoğlu, en iyi genç yetenekler 11'ine seçildi
FUTBOLEn iyiler listesinde!
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın için karar verildi! İşte sözleşmesi
FUTBOLSergen Yalçın'a 1 yıllık sözleşme
Neymar'ın laneti: Kız kardeşinin doğum günü - Spor HABERLERİ
FUTBOLNeymar'ın laneti: Kız kardeşinin doğum günü...
Küllerinden doğan Rangers, şampiyonluk hasretine Gerrard yönetiminde son verdi
FUTBOL10 senede küllerinden doğdu!
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi
FUTBOLGökhan Töre sakatlandı
Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu
FUTBOLEn istikrarlısı Edgar le!
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
FUTBOLKayserispor'da Galatasaray mesaisi