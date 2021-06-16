Başakşehir, İskoç ekibi Celtic'ten geçtiğimiz sezon başında kiralanan Bolingoli ile yollarını ayırdı. Satın alma opsiyonu kullanılmayan oyuncuya teşekkür eden turuncu-lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo’nun sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır. Boli Bolingoli-Mbombo’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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