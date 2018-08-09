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Başakşehir - Burnley maçının ardından...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere'nin Burnley takımı ile 0-0 berabere kaldı. Habertürk muhabiri Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi

09 Ağustos 2018 Perşembe, 23:22:48 | Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi 3. Turu’nda temsilcimiz Başakşehir, Premier Lig’de geçen yıl 14 galibiyet, 12 beraberlik ve mağlubiyetle ligin en dengeli rakamlarına ulaşan Burnley ile eşleşerek zor bir tura çıktı... Premier Lig 7.’si ile ligimizin 3.’sünün maça neredeyse tamamen geçen yılki kadrolarını koruyarak çıkmaları maçın şüphesiz en dikkat çekici konu başlığıydı. Sahadaki 11’lere baktığımızda tek yeni transfer Burnley’in kalecisi Joe Hart idi. Bunun yanında ise son yıllarda Avrupa’da istikrarla maçlara çıkan Başakşehir rakibine oranla tecrübe konusunda ise ağır basıyordu.

Maçın hemen başında iki takım da erken gol denemeleri yapsa da başarılı olamadılar ve 10 dakikanın ardından temsilcimiz pas sayısını arttırarak kontrolü eline aldı. İstediği tehlikeleri de yaratan Başakşehir, 4 net gol fırsatından faydalanamayınca ilk yarı golsüz sona erdi. Bu durum da haliye geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 38 maçta 36 gol atıp 39 yiyen kısır Burnley’in direncini yükseltti.

 

İkinci yarıda da oyunun genel görüntüsünde değişiklik olmadı. Top ve oyun kontrolünü elinde tutan Başakşehir özellikle Bajic’in hayalet performansıyla sonuca gitmede bir türlü başarılı olmadı. Burada Bajic’in aksine olumlu anlamda parantez açılması gereken bir diğer performansın sahibi de Emre Belözoğlu... Yaş ilerliyor ama futbol hiçbir şekilde gerilemiyor. Burnley’e karşı yine her anlamda gözlerimizin pasını sildi.

Maçın tamamında istediği futbolu oynayan ve rakibine hiç nefes aldırmayan Başakşehir, bu denli defansif oynayan bir takıma karşı iyi denebilecek sayıda şans da yarattı. Fakat başta Bajic’in çok kötü performansı ardından da Burnley’in hava toplarında hiç hata yapmaması bu zorlu turda avantajın ele geçirilmesine engel oldu. Yazık oldu belki klişe aöa tam olarak bu maçın manşeti oldu. Fakat 0-0 da hiç kötü sonuç değil. Temsilcimizin İngiltere’den turla dönmesi sürpriz olmaz. Ama ne olursa olsun dileyelim Adebayor ikinci maçta oynayabilecek durumda olsun...

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