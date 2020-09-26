Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk beyin anevrizma ameliyatı yapıldı - İSTANBUL

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İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Sabettin İldeniz, baş ağrısı şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ileri tetkiklerde hastanın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ömür Günaldı, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Lütfi Postalcı ile Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Buruç Erkan tarafından 6 saat sürdürülen açık beyin ameliyatının ardından İldeniz sağlığına kavuştu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Buruç Erkan, hastanın ilk olarak hastaneye şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.Acil servisindeki doktorların ilk müdahalesinin ardından tetkiklerin yapıldığını anlatan Erkan, "Hastada subaraknoid kanama tespit edilmesi üzerine hasta bizim kliniğimize geldi." diye konuştu.- "İlk anevrizma ameliyatını yaptık"Erkan, yaptıkları incelemenin ardından hastayı açık beyin ameliyatına aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ardından anevrizma cerrahisi operasyonunu gerçekleştirdik. Bu operasyon zor bir operasyondu. Ekibimizle birlikte başarılı bir şekilde hastanemizde ilk anevrizma ameliyatını yaptık. Ameliyat yaklaşık 6 saat kadar sürdü. Ameliyatın ardından hastayı yoğun bakıma aldık. Servisteki tedavisi tamamlanınca da taburcu edeceğiz."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yeni açılan bir hastane olduğunu hatırlatan Erkan, "Hastanemiz teknik imkanlar olarak Türkiye'nin en iyi hastanesi sayılabilecek bir hastane ve son teknolojiye sahip. Bu hastanede bu kadar kısa sürede bu tarz büyük deneyim gerektiren ameliyatları kısa sürede yapabilecek konuma geldik ve devamı da gelecektir." ifadelerini kullandı.

- "Şimdi çok iyiyim"

Hasta Sabettin İldeniz ise baş ağrısıyla hastaneye geldikten sonra kendisini kaybettiğini ve gerisini hatırlamadığını söyledi.Hastanede kendisine ilk müdahalenin yapıldığını ve incelemenin ardından sorun tespit edilince ameliyata alındığını anlatan İldeniz, "Şimdi çok iyiyim. Sağlığıma kavuştum. Hastaneden ve doktorlarımızdan çok memnun kaldım. Doktorlar benimle çok ilgilendi. Çok iyi hizmet aldım. Benimle ilgilenen tüm hocalara teşekkür ediyorum." diye konuştu.