Ligin 11. haftasında Cumartesi günü Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Turuncu-Lacivertliler’de teknik heyeti kadro sıkıntısı sardı.

Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Konya maçında forma giyemeyen Emmanuel Adebayor ile haftalardır tedavisi devam eden takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun zorlu maçta görev yapıp, yapmayacağı bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

YOĞUN TEDAVİ...

İki yıldızın da bir an önce takıma dönmesini isteyen teknik direktör Abdullah Avcı bu talebini sağlık ekibine bildirdi. Eğer Adebayor ve Emre’nin durumlarında ciddi bir soruna rastlanmazsa, iki oyuncunun da kritik maça yetişmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak.

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