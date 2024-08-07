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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'de Aleksic ile yollar ayrıldı - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir'de Aleksic ile yollar ayrıldı

        Başakşehir'de Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile yollar ayrıldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2019-2020 sezonunda Başakşehir'le lig şampiyonluğu yaşamıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:33 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:33
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        Başakşehir'de Aleksic ile yollar ayrıldı
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        Başakşehir Kulübü, Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019'dan bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda, Avrupa kupalarında ve birçok başarımızda önemli katkıları bulunan Danijel Aleksic ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Danijel Aleksic'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Başakşehir formasıyla 182 maça çıkıp 37 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı.

        Aleksic, RAMS Başakşehir'in bu sezon UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita ile karşılaştığı iki maçta da sonradan oyuna dahil olarak görev yapmıştı.

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