Başakşehir'de AVM'nin deposunda yangın

Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı. İHA'nın haberine göre, yangına İkitelli ve Başakşehir itfaiye grupları müdahale etti. Yangında müdahale etmeye çalışan bazı güvenlik görevlilerinin de dumandan etkilendiği görüldü. İtfaiyenin çalışması sürüyor.