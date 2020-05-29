GÜNCELLEME - Başakşehir'de bir atölyenin kazan dairesinde patlama

AA

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle atölye içindeki bazı yapılarda göçük oluştu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle 2 fabrika çalışanı hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle patlama anında çıkan yangın da söndürüldü.

- "AFAD ekipleri çalışmalarına devam ediyor"

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden itfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir."

,Elif Küçük