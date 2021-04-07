Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonunun pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde bir futbolunun daha pozitif çıktığı takımda, vaka sayısı 2’ye yükseldi.

Turuncu-lacivertli kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

“Futbol A Takımı, oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVİD-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.”