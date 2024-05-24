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        Haberler Gündem İstanbul Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı: Yaralılar var!

        Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı

        İstanbul Başakşehir'de bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:50 Güncelleme: 24.05.2024 - 23:10
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        Hemşehri derneğine silahlı saldırı
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        Altınşehir Mahallesi'ndeki hemşehri derneğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı.

        Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Başakşehir
        #haberler
        #sinoplular derneği
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