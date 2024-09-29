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        Haberler Gündem İstanbul Başakşehir'de iş yerinin önünde silahla vurulan terzi ağır yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de terzi iş yerinin önünde vuruldu

        Başakşehir'de bir terzi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 00:35 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:35
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        Terzi iş yerinin önünde vuruldu
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        Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 5. Cadde'de dükkanı bulunan terzi Serhat Özkurt, iş yerinin önünde komşusuyla sohbet ederken yanına yaklaşan kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

        Özkurt saldırıda ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Yaralı terzi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Saldırı mahallinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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