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        Haberler Gündem Başakşehir'de mobilya atölyesi alev alev yandı

        Başakşehir'de mobilya atölyesi alev alev yandı

        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, organize sanayi bölgesinde bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken yanan atölyede ağır hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 05:30 Güncelleme: 03.08.2024 - 05:32
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        Mobilya atölyesi alev alev yandı
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        Başakşehir'de organize sanayi bölgesi içinde yer alan mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi içinde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KEPENKLER TESTEREYLE KESİLDİ

        Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda ilçeden bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yangının çıktığı atölyenin kepenkleri testere yardımıyla kesildi.

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        2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

        Mobilya atölyesinde ağır hasarın meydana geldiği yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Başakşehir
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