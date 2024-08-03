Başakşehir'de mobilya atölyesi alev alev yandı

Başakşehir'de organize sanayi bölgesi içinde yer alan mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi içinde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KEPENKLER TESTEREYLE KESİLDİ Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda ilçeden bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yangının çıktığı atölyenin kepenkleri testere yardımıyla kesildi. REKLAM