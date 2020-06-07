Başakşehir'de site yönetimi kavgasında 5 kişi silahla yaralandı - İSTANBUL

AA

İSTANBUL (AA) - Alınan bilgiye göre, Kayaşehir 12. Kısım Botanik Sokak'taki bir site yönetiminin toplantısı sırasında içeri giren eski yöneticilerden Zaman S. buradakilerle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli polis olduğu belirtilen Zaman S. yanında bulunan iki silahla ateş açtı.Açılan ateşte ilk belirlemeye göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli ile yanındaki kişiyi gözaltına aldı.Soruşturma sürüyor.