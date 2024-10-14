Başakşehir'de taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Başakşehir'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, M.G. idaresindeki taksi ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDIFotoğraf: DHA
İtfaiye ekipleri takside sıkışan 3 kişiyi çıkardı. AA'nın haberine göre; taksideki şoför dahil 7 kişi ile otomobildeki 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDIFotoğraf: DHA
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvarda, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.