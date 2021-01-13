Başakşehir, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek isteyen Galatasaray'a göndermede bulundu! Tuzlaspor'u deplasmanda 5-1'le geçen turuncu-lacivertlilerin son golü İrfan Can Kahveci'den geldi. Başakşehir kulübü Twitter hesabından bu golü paylaşırken İrfan Can'ın kahve içtiği bir görüntü kullandı.
Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, yakın arkadaşlarının gol sevinciyle sevinmiş ve paylaşımlarında kahve emojisi kullanmıştı. Başakşehir de kısa süre sonra kahve fincanı seti görüntüsüyle Galatasaray'a yanıt vermişti.
YORUMLAR